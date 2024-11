Tragédia em Buenos Aires: Liam Payne encontrado morto Cantor faleceu aos 31 anos de vida. O conteúdo Saiba qual foi a causa da morte de Liam Payne, segundo autoridades aparece primeiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h49 ) twitter

Liam Payne (Foto Reprodução Redes Sociais)

Liam Payne, cantor britânico, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16) em Buenos Aires, após uma queda do terceiro andar do hotel CasaSur. A polícia foi acionada após relatos de “um homem agressivo” que, aparentemente, estaria sob “efeito de drogas ou álcool”, conforme reportado pelo jornal “La Nación”. Pouco tempo depois, os oficiais confirmaram a morte do músico no local.

