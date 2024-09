Tragédia nas redes: influenciador digital perde a vida aos 23 anos Igor Anton acabou se afogando no Rio Teles Pires enquanto pescava O conteúdo Morre influenciador digital aos 23 anos e web lamenta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 11h52 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Igor Anton (Foto Reprodução Redes Sociais)

Igor Anton, influenciador conhecido nas redes como Igor Estagiário, faleceu afogado na última semana de agosto. O jovem de 23 anos estava pescando com um amigo no Rio Teles Pires, em Sorriso, no Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Morre influenciador digital aos 23 anos e web lamenta

• Virginia surge dançando na reta final da gravidez e reclama de dor

• Virginia desabafa sobre acidente em banho com Maria Flor: ‘Um caos’