Tragédia no mundo dos famosos: filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares falece aos 11 meses Na madrugada desta terça-feira, o mundo do entretenimento brasileiro recebeu uma notícia desoladora. Arthur, filho mais novo do cantor...

‌



Ingra Soares e Arthur (redes sociais: Instagram)

Na madrugada desta terça-feira, o mundo do entretenimento brasileiro recebeu uma notícia desoladora. Arthur, filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e sua esposa Ingra Soares, faleceu aos 11 meses. Lutando bravamente contra a síndrome de Patau desde o nascimento, Arthur enfrentou inúmeros desafios de saúde. O casal compartilhou a notícia através das redes sociais, agradecendo as orações e o suporte recebidos ao longo da intensa e curta jornada de Arthur. O apoio de amigos, familiares e fãs proporcionou um conforto significativo durante esse período difícil.

