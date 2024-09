Tragédia no show de Lauana Prado: tiroteio deixa vítima fatal Tiroteio ocorreu durante um show, no interior de São Paulo O conteúdo Lauana Prado foge do palco após tiroteio com vítima fatal em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lauana Prado (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na madrugada de sábado (31/08), um trágico incidente interrompeu o show de Lauana Prado no Marília Rodeo Music, realizado na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Um homem foi morto a tiros, causando pânico entre o público e forçando a paralisação do evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Lauana Prado foge do palco após tiroteio com vítima fatal em show

• Morre influenciador digital aos 23 anos e web lamenta

• Virginia surge dançando na reta final da gravidez e reclama de dor