V, do BTS, compartilha a morte de seu cachorrinho Yeontan: 'Ele partiu para o céu'
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7
03/12/2024 - 13h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 13h29 )

V do BTS e seu cachorrinho Yeontan

Na manhã de segunda-feira (2), V, membro do grupo sul-coreano BTS, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a triste notícia da morte de seu cachorrinho Yeontan, um Zwergspitz de sete anos. O cantor Kim Taehyung publicou uma série de fotos ao lado do animal e escreveu uma mensagem tocante para os fãs, conhecidos como ARMYs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa emocionante despedida.

