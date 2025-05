Veja foto: Gêmeas de ‘O Iluminado’ reaparecem 45 anos depois e causam surpresa Lisa e Louise Burns, as icônicas gêmeas do sucesso do cinema, surpreendem fãs com foto recente O conteúdo Veja foto: Gêmeas de ‘O Iluminado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h47 ) twitter

Gêmeas (Foto: Instagram) Feed TV

As gêmeas Lisa e Louise Burns, que ficaram marcadas para sempre como as misteriosas irmãs de “O Iluminado” (1980), retornaram às redes sociais e causaram um grande impacto entre os fãs do clássico de Stanley Kubrick. Comemorando 45 anos do lançamento do filme, as duas se distanciaram da indústria cinematográfica, mas continuam sendo lembradas com carinho pelos admiradores do terror psicológico inspirado no livro de Stephen King.

Para saber mais sobre a reação dos fãs e ver a foto que surpreendeu a internet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

