Veja valor do avião que trouxe Lady Gaga ao Brasil Gaga veio a bordo de uma aeronave Boeing 737 MAX 9, operada pela Copa Airlines; o modelo tem capacidade para transportar até 180 passageiros... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h40 )

Avião da Lady Gaga (Foto: Instagram) Feed TV

Lady Gaga já está em solo brasileiro para o tão esperado show gratuito que acontece em breve na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A artista norte-americana chegou por volta das 4h da madrugada desta terça-feira (29), aterrissando no Aeroporto Internacional do Galeão. Cerca de 50 minutos depois, ela deixou discretamente a área reservada do terminal e seguiu direto para o hotel Copacabana Palace, onde ficará hospedada até o dia do evento.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre o impressionante avião que trouxe Lady Gaga ao Brasil!

