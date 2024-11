Vera Fischer fala sobre boatos de desavença com Kéfera Vera Fischer desmente rumores de briga com Kéfera Buchmann O conteúdo Vera Fischer esclarece rumores de briga com Kéfera: ‘Nos demos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/10/2024 - 08h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 08h29 ) twitter

Vera Fischer e Kéfera (Foto: Instagram)

A atriz Vera Fischer, de 72 anos, quebrou o silêncio sobre os rumores de uma suposta briga com Kéfera Buchmann. A confusão teria começado durante uma festa da novela Espelho da Vida, exibida em 2018. A polêmica ganhou destaque após um relato de João Vicente de Castro no programa De Frente com Blogueirinha, que foi contestado por Kéfera.

