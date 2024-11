Vera Viel compartilha sua luta contra o câncer e recorda a dor da perda do pai Vera Viel se abre sobre sua batalha contra um tumor maligno raro e relembra o trauma da perda de seu pai para o câncer durante entrevista... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vera Viel (Foto: Instagram)

No último domingo, 20, Vera Viel e seu marido, Rodrigo Faro, participaram de uma entrevista com Roberto Cabrini no programa ‘Domingo Espetacular’, da Record, onde compartilharam detalhes sobre a recente luta da modelo contra um tumor maligno. Durante a conversa, Vera falou abertamente sobre seu medo, ao relembrar a dolorosa perda de seu pai para o câncer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Vera Viel recorda perda do pai para o câncer e expõe medo

• Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos e aparecem borrados de batom

• Gracyanne Barbosa reflete sobre liberdade e solidão: ‘Quem não ama’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.