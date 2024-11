Vera Viel desabafa sobre tratamento de radioterapia: ‘30 sessões’ Vera Viel desabafa sobre tratamento de radioterapia: ‘30 sessões’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h29 ) twitter

Vera Viel

Nesta terça-feira, 29, a modelo Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, compartilhou uma atualização emocionante sobre os próximos passos de seu tratamento após a remoção de um raro e maligno tumor conhecido como Sarcoma Sinovial, localizado em sua coxa esquerda. Com sinceridade, Vera publicou um vídeo em suas redes sociais, onde revelou que estava a caminho do hospital para iniciar as etapas de preparação para o tratamento de radioterapia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a inspiradora jornada de Vera!

