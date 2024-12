Vidente faz revelação sobre filha de Zé Felipe e Virginia: ‘Missão importante’ Chaline faz previsões sobre a criança e revela que ela teria uma missão importante. O conteúdo Vidente faz revelação sobre filha de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h10 ) twitter

Virgínia Fonseca, Maria Alice e Zé Felipe (Foto: Reprodução)

Na última quinta-feira (5), a vidente Chaline, conhecida por suas previsões envolvendo celebridades, gerou grande repercussão ao afirmar que Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, é médium. De acordo com a vidente, a pequena, que tem apenas três anos, tem uma missão especial e será capaz de realizar feitos impressionantes no futuro.

Para saber mais sobre essa revelação surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

