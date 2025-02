Vídeo: Anitta perde parte do cabelo enquanto dança e atitude surpreende O aplique da cantora caiu no meio da coreografia, mas ela seguiu de forma inesperada O conteúdo Vídeo: Anitta perde parte do cabelo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h08 ) twitter

Anitta (Foto: Instagram)

Anitta fechou sua maratona de pré-Carnaval com um show eletrizante no Parque Villa Lobos, em São Paulo, no último domingo (23). A apresentação, que contou com um público lotado e diversos convidados especiais, teve um momento inusitado que rapidamente viralizou na internet. Enquanto dançava uma de suas coreografias intensas, a cantora perdeu parte do cabelo ao vivo, mas surpreendeu a todos com sua atitude.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes desse momento inusitado!

