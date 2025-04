Vídeo: Leo Dias aparece abatido e esclarece estado de saúde: ‘Muita gente preocupada’ Jornalista segue internado com pneumonia e agradece apoio: "Acredito que semana que vem eu esteja de volta ao trabalho" O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h25 ) twitter

Leo Dias (Foto: Instagram)

Internado na UTI com pneumonia desde a última quinta-feira (3), o jornalista Leo Dias apareceu pela primeira vez em vídeo nesta terça-feira (8) para falar sobre seu estado de saúde e tranquilizar os fãs. Visivelmente abatido, ele publicou a gravação em seu perfil no Instagram pela manhã e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido desde que a internação foi divulgada.

