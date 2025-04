Vídeo: Leonardo expõe intimidade com Poliana Rocha para motorista: ‘Tirando a roupa’ Cantor contou detalhes da rotina ao lado da esposa, que registrou o momento e compartilhou nas redes sociais O conteúdo Vídeo: Leonardo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana Rocha e Leonardo (Foto: Reprodução)

Poliana Rocha, influenciadora e esposa do cantor Leonardo, compartilhou um momento descontraído envolvendo o marido na última quarta-feira (2). Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela filmou o interior do carro no escuro e escreveu “Escutem…”, enquanto Leonardo conversava com o motorista e revelava detalhes da intimidade do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida revelação!

Leia Mais em Feed TV:

Caio Castro volta a falar sobre pagar a conta em encontros e gera debate

Fabiana Justus cancela viagem a Paris para focar na saúde

Preta Gil aguarda decisão de hospital nos EUA após negativa de médicos brasileiros