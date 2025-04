Viih Tube e Eliezer revelam golpe sofrido por pessoa próxima: “Aproveitou o momento em que estávamos no hospital” Influenciadores contam como descobriram desvio de dinheiro enquanto o filho recém-nascido ainda estava internado; caso foi revelado... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h46 ) twitter

Viih Tube e família (Foto Reprodução Redes Sociais)

Durante uma participação sincera e carregada de emoção no podcast VacaCast, apresentado por Evelyn Regly nesta terça-feira (22), o casal Viih Tube e Eliezer compartilhou um episódio delicado de sua vida pessoal: eles foram vítimas de um golpe financeiro cometido por alguém muito próximo, justamente em um dos momentos mais sensíveis que vivenciaram — enquanto o filho Ravi, hoje com cinco meses, ainda estava no hospital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa história impactante!

