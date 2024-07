Viih Tube e Eliezer: Uma história de amor em vídeo A influenciadora Viih Tube e seu marido, Eliezer, publicaram um vídeo no Instagram apontando as "etapas" da relação, como ficar,...

Viih Tube e Eliezer (Foto Reproducao Internet)

A influenciadora Viih Tube e seu marido, Eliezer, publicaram um vídeo no Instagram apontando as "etapas" da relação, como ficar, namorar, noivar, casar, morar junto e engravidar. Sendo assim, eles falaram que não existe uma ordem 'certa' para fazer as coisas.

