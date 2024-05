Viih Tube revela detalhes sobre o parto do segundo filho Grávida de seu segundo filho, a ex-bbb Viih Tube anuncia que seu parto pode ser complicado. A influenciadora utilizou as redes sociais...

Viih Tube abre o jogo sobre parto do segundo filho e dá detalhes: ‘Um pouco mais perigoso’

Grávida de seu segundo filho, a ex-bbb Viih Tube anuncia que seu parto pode ser complicado. A influenciadora utilizou as redes sociais para esclarecer dúvidas sobre a espera do segundo filho. Ela já é mãe da pequena Lua de 1 ano, fruto do seu relacionamento com o ex-bbb Eliezer.

