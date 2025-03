Viih Tube se reconcilia com o pai após meses de afastamento Influenciadora compartilha momentos em família e indica que desavenças ficaram para trás O conteúdo Viih Tube se reconcilia com o pai... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h06 ) twitter

Viih Tube (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após meses de rompimento, Viih Tube e seu pai, Fabiano Moraes, parecem ter deixado as diferenças no passado. No último domingo (09), a influenciadora publicou em seu Instagram uma foto do empresário segurando no colo seu filho mais novo, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer. O casal também tem uma filha, Lua, de 1 ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa reconciliação!

