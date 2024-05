Virginia e Zé Felipe: polêmica envolvendo processo por deboche A influenciadora Virginia Fonseca e seu marido, Zé Felipe, enfrentam um processo judicial por danos morais no valor de R$ 600 mil...

Alto contraste

A+

A-

Virginia e Zé Felipe são processados após deboche a mulher; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca e seu marido, Zé Felipe, enfrentam um processo judicial por danos morais no valor de R$ 600 mil. A motivação do processo é acerca da publicação de um vídeo em que ambos supostamente zombam de uma mulher. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Confira qual o encontro inusitado que Sabrina Sato teve com Nicolas Prattes

• Virginia e Zé Felipe são processados após deboche a mulher; entenda

• A vida imita a arte? Voz por trás de ‘HER’, Scarlett Johansson tem voz copiada por Inteligência Artificial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.