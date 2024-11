Virginia exibe ‘shape’ quase dois meses após o parto e impressiona a web Virginia exibe ‘shape’ quase dois meses após o parto e impressiona a web Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 10h51 (Atualizado em 28/10/2024 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca tem surpreendido o público com sua rápida recuperação após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Menos de dois meses após o parto, a apresentadora do SBT compartilhou um novo registro de seu físico neste domingo, 27.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

‘A Fazenda 16’: Zaac quebra o silêncio e se pronuncia sobre desistência do reality

Belo abre o jogo sobre próximos passos na carreira como ator: ‘Era um desejo’

Descubra qual presente especial Juliette ganhou do namorado ao completar 1 ano de namoro