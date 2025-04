Virginia Fonseca acorda passando mal, vai pedalar e piora Influenciadora de 26 anos compartilha com seguidores frustração por não ter respeitado os sinais do corpo e decide tirar a manhã para... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h46 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais)

Mesmo sendo adepta de uma rotina saudável, Virginia Fonseca, de 26 anos, teve um despertar nada agradável nesta quarta-feira (16). Sentindo-se indisposta desde o início do dia, a influenciadora decidiu ignorar o mal-estar e seguiu com o hábito recente de sair para pedalar logo após acordar. A escolha, no entanto, teve um preço: ela voltou do exercício se sentindo ainda pior.

Para saber mais sobre o que aconteceu com Virginia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

