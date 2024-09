Virginia Fonseca dança e desabafa sobre a reta final da gravidez A influenciadora está prestes a dar à luz a José Leonardo O conteúdo Virginia surge dançando na reta final da gravidez e reclama de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 11h52 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h52 ) ‌



Virginia Fonseca (Foto Reprodução Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (2), Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou alguns stories em suas redes sociais para tranquilizar seus seguidores, que pensaram que ela já estivesse em trabalho de parto. No estágio final da gravidez de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, ela começou o dia dançando muito, lidando com dores e cheia de ansiedade.

