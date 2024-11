Virginia Fonseca desiste de voo após chuva: ‘Não vamos arriscar’ Virginia Fonseca desiste de voo após chuva: ‘Não vamos arriscar’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h50 ) twitter

Virginia Fonseca

Nesta quinta-feira (24), Virginia Fonseca retomou as gravações do programa Sabadou, no SBT, após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo. A influenciadora, que estava em São Paulo para compromissos profissionais, acabou cancelando o voo para Goiânia por conta das condições climáticas.

