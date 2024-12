Virginia Fonseca mostra alfinetada de Zé Felipe sobre dieta do ovo Virginia Fonseca mostra alfinetada de Zé Felipe sobre dieta do ovo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h49 ) twitter

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca revelou em seus stories do Instagram nesta segunda-feira (2) uma interação divertida com Zé Felipe sobre sua dieta do ovo, que consiste em consumir grandes quantidades de claras de ovo, sem as gemas. A influenciadora, que está em uma rotina rigorosa de alimentação, mostrou que o marido não ficou muito entusiasmado com sua escolha alimentar.

