Virginia Fonseca se surpreende ao descobrir cabelos brancos aos 25 anos

Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, surpreendeu seus seguidores ao revelar que encontrou vários cabelos brancos. Enquanto se preparava no camarim do SBT para gravar seu programa, a influenciadora digital ficou surpresa com a descoberta e se mostrou preocupada com a situação, principalmente, por ter apenas 25 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.