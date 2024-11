Virginia reflete sobre a parte negativa da fama: ‘Ônus e bônus’ Virginia reflete sobre a parte negativa da fama: ‘Ônus e bônus’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca é uma das figuras mais seguidas no Brasil, com quase 51 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora compartilha sua rotina em tempo real, exibindo desde os desafios da maternidade e da vida empresarial até suas conquistas e aquisições luxuosas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a reflexão de Virginia sobre a fama!

Leia Mais em Feed TV:

Virginia exibe nova bolsa e valor volta a impressionar; saiba quanto

Anitta detalha os seus desejos para nova mansão de R$ 11 milhões em áudios vazados

Após enfrentar cirurgia de emergência, Marrone anuncia distância das plásticas