Virgínia rejeita comparações com Eliana: ‘Não gosto’

Virginia rejeita comparações com Eliana

Durante o programa “Sabadou com Virginia”, transmitido no último sábado, 26, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca ficou brava. O momento foi referente aos rumores gerados com sua recente estreia no SBT. Após a assinatura de seu contrato com a emissora, que coincidiu com a saída de Eliana, surgiram comparações entre Virginia e a ex-apresentadora do canal, o que ela afirmou desaprovar.

