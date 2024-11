Virginia revela quantos quilos já perdeu e como fez para emagrecer tão rápido Virginia revela quantos quilos já perdeu e como fez para emagrecer tão rápido Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h50 ) twitter

Virginia Fonseca

Quase dois meses após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca revelou quantos quilos já eliminou desde então. Durante os bastidores das gravações do programa Sabadou com Virginia, ela explicou ao jornalista Leo Dias as mudanças que fez para conseguir perder 20 kg até o momento.

