Virginia se emociona ao ver semelhança entre filho e avô Mário Serrão, pai da influenciadora, faleceu em 2021. O conteúdo Virginia se emociona com semelhança entre José Leonardo e seu pai... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na última quinta-feira (17/10), Virginia Fonseca emocionou seus seguidores no Instagram ao refletir sobre a semelhança entre seu filho caçula, José Leonardo, e seu falecido pai, Mário Serrão. A questão surgiu após Monyque Isabella Costa, madrinha do bebê e filha do cantor sertanejo Leonardo, mencionar que percebeu uma forte semelhança entre os dois.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Virginia se emociona com semelhança entre José Leonardo e seu pai

• Liam Payne tentou conversar com amiga horas antes de morrer

• Autoridades confirmam presença de duas mulheres em quarto com Liam Payne



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.