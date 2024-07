Viúva de cantor que morreu em show se manifesta: ‘Momento tão difícil’ Mariana Sasaki, viúva do cantor Ayres Sasaki, falou pela primeira vez sobre a morte do artista nas redes sociais. Ayres, de 35 anos...

Ayres Sasaki e Mariana Sasaki (Foto: Instagram)

Mariana Sasaki, viúva do cantor Ayres Sasaki, falou pela primeira vez sobre a morte do artista nas redes sociais. Ayres, de 35 anos, faleceu no último final de semana após sofrer uma descarga elétrica durante um show em Salinópolis, no Pará.

