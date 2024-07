Viúva de Chrystian, ex-dupla de Ralf, quebra o silêncio sobre afastamento dos irmãos A viúva do cantor sertanejo Chrystian, que faleceu no dia 19 de junho, falou sobre os rumores que sucederam a declaração de Ralf,...

Chrystian e sua família (Foto Reprodução Instagram)

A viúva do cantor sertanejo Chrystian, que faleceu no dia 19 de junho, falou sobre os rumores que sucederam a declaração de Ralf, que afirmou não via o irmão há 4 anos. Além disso, o filho mais velho do músico, Flávio Alexandre, acusou a madrasta de ter impedido a aproximação do pai com os filhos.

