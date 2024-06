Viviane Araújo pode surpreender em documentário de Belo

A Globoplay fará um documentário sobre a vida e carreira de Belo. Aos 50 anos, o músico está passando por uma fase diferente, principalmente por conta do retorno do grupo Soweto. Além disso, também está em alta com o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa. No entanto, o que surpreendeu foi o fato de sua ex, Viviane Araújo, estar presente no documentário.

