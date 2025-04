Vizinha de Jojo Todynho critica cantora e motivo surpreende: ‘Pisoteou’ Amanda Fróes, que mora próximo a ex-Fazenda, critica cantora por atitudes com a comunidade LGBTQIAPN+ O conteúdo Vizinha de Jojo Todynho... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h27 ) twitter

Amanda Fróes e Jojo Todynho (Foto: Instagram)

A influenciadora e empresária Amanda Fróes, que reside no mesmo condomínio de luxo que Jojo Todynho no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, expressou publicamente sua insatisfação com a cantora. Amanda, mulher trans e ativa defensora da comunidade LGBTQIAPN+, declarou que não tem interesse em interagir com Jojo e criticou abertamente suas atitudes.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

