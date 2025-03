Wanessa Camargo divulga nova música de Dado Dolabella após término Cantor lançou "A gente faz amor", marcando seu retorno à carreira musical. O conteúdo Wanessa Camargo divulga nova música de Dado Dolabella... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/03/2025 - 13h28 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h28 ) twitter

Wanessa Camargo e Dado Dolabella (Foto: Instagram)

Mesmo após o término do namoro com o ator e cantor Dado Dolabella, Wanessa Camargo, que segue sua carreira na música e na mídia, usou suas redes sociais para apoiar o ex-companheiro e divulgar seu novo trabalho. Através de seus Stories no Instagram, Wanessa fez questão de falar sobre a nova música lançada por Dado, mesmo com os dois não estando mais juntos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

