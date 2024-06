Ximbinha surpreende fãs com transformação após procedimento estético

Alto contraste

A+

A-

Ximbinha realiza procedimento estético e impressiona com resultado; veja antes e depois

Ximbinha, 50 anos, revelou na última quarta-feira (5) os resultados de uma série de procedimentos estéticos faciais, incluindo lipoescultura facial, enxertos no nariz e no queixo, entre outras pequenas cirurgias. O músico, conhecido por sua trajetória com a banda Calypso, compartilhou o antes e depois em uma postagem no Instagram, destacando seu objetivo de rejuvenescimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Ximbinha realiza procedimento estético e impressiona com resultado; veja antes e depois

• Zilu revela como lidou com separação de Zezé di Camargo e mentiras: ‘Muito sofrimento’

• Zilu comenta suposto ‘casamento forçado’ com Zezé di Camargo: ‘Essa é a verdade’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.