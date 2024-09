Yasmin Brunet fala sobre sexualidade e rejeita rótulos A loira falou abertamente sobre o assunto em entrevista com Blogueirinha O conteúdo Yasmin Brunet comenta sexualidade e rótulo de ‘... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h42 ) ‌



Yasmin Brunet (Foto Reprodução Youtube)

Na última segunda-feira, 2, em uma entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, Yasmin Brunet detalhou suas experiências pessoais e falou abertamente sobre sua sexualidade. A modelo revelou que já se envolveu com mulheres no passado, mas destacou que prefere não se rotular e, por isso, não se considera bissexual.

