Zé Felipe escancara crise com Virginia nunca revelada: ‘A gente se separou’

Virginia e Zé Felipe (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na madrugada desta terça-feira (18), Zé Felipe surpreendeu seus seguidores ao revelar que ele e Virginia Fonseca já enfrentaram uma crise no relacionamento que resultou em uma separação temporária. Durante uma conversa com fãs no Instagram, o cantor fez a revelação de maneira descontraída.

Para saber mais sobre essa revelação e os detalhes do relacionamento do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

