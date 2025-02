Zé Felipe faz reflexão sobre críticas às suas músicas: ‘Vamos bater um papo aqui’ Cantor compara críticas a uma experiência pessoal e questiona julgamentos sobre sua arte. O conteúdo Zé Felipe faz reflexão sobre críticas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe (Foto Instagram)

Nesta segunda-feira (27), o cantor Zé Felipe usou suas redes sociais para abrir o coração sobre as frequentes críticas que recebe em relação às suas músicas. Em seus stories no Instagram, o artista destacou que muitos desses comentários vêm de pessoas que nunca estiveram no lugar de um cantor.

Para saber mais sobre a reflexão de Zé Felipe e suas declarações impactantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Graciele Lacerda retoma exercícios após dar à luz e exibe corpo pós-parto

João Gordo perde 53 kg após mudança de vida; veja o antes e depois

Fernanda Torres se pronuncia sobre polêmica de ‘blackface’ em esquete de comédia antiga