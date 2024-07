Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, afasta-se dos palcos por motivo de saúde Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, interrompe shows por 7 dias Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2024 - 08h44 (Atualizado em 24/07/2024 - 08h51 ) ‌



Zé Neto: (imagem: Reprodução/Globo)





O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, precisará interromper suas atividades nos palcos devido a um problema de saúde. Diagnosticado com pneumonia bacteriana, o artista foi aconselhado a repousar por sete dias. A equipe do cantor anunciou a situação nesta terça-feira, 24 de julho.

