Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda resgatam cavalos vítimas de maus-tratos em Goiás Casal providencia nova casa para os animais na Fazenda É o Amor, em Goiás O conteúdo Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda resgatam cavalos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda (Foto Reprodução Instagram)

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidiram resgatar alguns dos cavalos encontrados em um abatedouro clandestino em Anápolis (GO) nesta semana. Os animais, que estavam em situação de maus-tratos, serão levados para a Fazenda É o Amor, propriedade do cantor no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre essa importante ação de resgate!

Leia Mais em Feed TV:

Thales Bretas revela exigência feita pelos filhos com Paulo Gustavo em seu aniversário; descubra

Eduardo Costa se pronuncia após Justiça rejeitar habeas corpus em caso envolvendo Fernanda Lima

Saiba como está Gisele Bündchen após nascimento do terceiro filho, segundo fonte