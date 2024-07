Zeze Di Camargo expõe relação com Luciano em declaração polêmica Na última terça-feira (16), uma declaração de Zezé Di Camargo, falando sobre a relação com o irmão e dupla Luciano começou a repercutir...

‌



A+

A-

Zezé Di Camargo e Luciano Foto Youtube

Na última terça-feira (16), uma declaração de Zezé Di Camargo, falando sobre a relação com o irmão e dupla Luciano começou a repercutir. Em resumo, mesmo com rumores que aparecem de tempos em tempos, o artista sertanejo afirmou que a relação entre ambos é boa. Além disso, falou sobre as escolhas profissionais do irmão que acabou descobrindo através de outras pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Zezé Di Camargo expõe relação com Luciano: ‘O sangue fala mais alto’

• Bianca Andrade explica ausência de Fred em aniversário do filho: ‘Ele pediu’

• Davi Brito expõe diagnóstico de doença nas redes sociais e internautas apontam farsa