Zezé Polessa é internada e cancela peças em Curitiba Atriz de 71 anos relata mal-estar após consumir feijoada vegana e agradece atendimento médico. O conteúdo Zezé Polessa é internada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé Polessa (Foto Reprodução Redes Sociais)

A atriz Zezé Polessa, de 71 anos, precisou ser internada no último sábado (22) no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma intoxicação alimentar. O problema de saúde surgiu depois de consumir uma feijoada vegana, o que levou ao cancelamento das apresentações da peça Os Olhos de Nara Leão, que seriam realizadas no Teatro Fernanda Montenegro.

Para mais detalhes sobre a recuperação da atriz e seus planos futuros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Fãs de Virginia Fonseca se espantam com estado do corpo da famosa: ‘Vi a costela’

Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto e ameaça processo

Mariana Xavier revela depressão e fala sobre desafios na vida amorosa