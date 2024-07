Zilu Camargo comenta sobre relação de Wanessa e Dado Dolabella A apresentadora do podcast, ‘Café com Resposta’, Zilu Camargo falou sobre a possibilidade de Wanessa Camargo ser agredida pelo atual...

Zilu, Wanessa e Dado Dolabella (Foto Reprodução Instagram)

A apresentadora do podcast, ‘Café com Resposta’, Zilu Camargo falou sobre a possibilidade de Wanessa Camargo ser agredida pelo atual namorado, Dado Dolabella. Em resumo, ela relembrou o passado do genro, que foi denunciado por Luana Piovani, por agressão, além da funcionária de um hotel em 2008.

