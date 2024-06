Zilu Camargo: Novo podcast Café com Respostas Apresentadora e empresária de 65 anos, Zilu de Almeida Godoi Camargo, ou apenas Zilu Camargo, apresentou uma novidade em sua carreira...

Alto contraste

A+

A-

Zilu Camargo comemora lançamento do podcast Café com Respostas (BEATRIZ RAMOS)

Apresentadora e empresária de 65 anos, Zilu de Almeida Godoi Camargo, ou apenas Zilu Camargo, apresentou uma novidade em sua carreira na noite desta segunda-feira (3). A famosa, que foi casada por mais de trinta anos com o cantor Zezé Di Camargo e é mãe da cantora Wanessa, da atriz Camilla Camargo e do DJ Igor Camargo, lançou seu novo programa, o podcast Café́ com Respostas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Zilu Camargo comemora lançamento do podcast Café com Respostas

• Virginia Fonseca expõe briga entre filhas e momento choca: ‘Fiquei sem reação’

• Tiktoker expõe tentativa de flerte de Neymar com sua namorada e ironiza: ‘Venci na vida’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.