Zilu Camargo revela detalhes sobre seu relacionamento com Zezé di Camargo

Zilu comenta suposto ‘casamento forçado’ com Zezé di Camargo: ‘Essa é a verdade’

Zilu Camargo, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, comentou sobre a realidade do antigo relacionamento. A declaração foi feita durante do Podcast ‘Café com Respostas’. Na ocasião, Zilu foi questionada sobre o sentimento do boato que Zezé teria se casado com ela somente por ela estar grávida.

