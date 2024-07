Zilu revela suas emoções ao descobrir traição Em mais um episódio de ‘Café com Respostas‘, programa apresentando por Zilu, a mãe de Wanessa Camargo e ex-esposa do sertanejo Zezé...

Ziu (Foto: Reprodução/Café com Respostas)

Em mais um episódio de ‘Café com Respostas‘, programa apresentando por Zilu, a mãe de Wanessa Camargo e ex-esposa do sertanejo Zezé abriu o jogo sobre a vida pessoal. Dessa vez, em um bate-papo com Camila Monteiro, a famosa foi questionada sobre como se sentiu ao descobrir a traição.

