Após apelo e ‘chega pra lá’ em Cariúcha, Christina Rocha pode voltar ao Casos de Família Cariúcha chegou a fazer um piloto para comandar o novo formato do programa que trata de histórias O conteúdo Após apelo e ‘chega pra... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 27/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Christina Rocha e Cariúcha (Foto: Instagram)

A apresentadora Christina Rocha pode estar a caminho de um retorno ao SBT após sua saída do canal em 2023. Durante uma entrevista ao Programa Flávio Ricco, na LeoDias TV, a vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti, revelou que gostaria de vê-la novamente no comando do Casos de Família, o que soou como um verdadeiro “chega pra lá” em Cariúcha, que participou dos testes no episódio piloto da nova fase do programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e fique por dentro de todas as novidades sobre o retorno de Christina Rocha!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Televisão:

Leo Dias questiona Virginia sobre motivo da separação com Zé Felipe e é ignorado; entenda

Maisa responde crítica sobre uso de dublê em cena de afogamento em ‘Garota do Momento’

‘Flagrada’ com Dado, Renata Brás esculacha Fofocalizando e Cariúcha: ‘Toma cuidado!’