Após ser demitido, Rodrigo Bocardi faz apelo por emprego na TV: ‘Tô na praça’ Jornalista que apresentava o Bom Dia São Paulo, teve seu contrato rompido pela emissora após denúncia ocorrida nos bastidores da TV... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 08/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Bocardi (Foto: Instagram)

Parece que as coisas não estão fáceis para Rodrigo Bocardi e o ex-âncora da Platinada está em busca de recolocação no mercado de trabalho. Em vídeo publicado no Instagram, o apresentador apelou ao pedir emprego para Daniela Beyruti. Veja o vídeo abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Televisão:

Eliane Giardini pode perder mansão milionária por problemas financeiros

Titi Müller não aguentou mais trabalhar viajando e tentou se sabotar na TV: ‘Queria quebrar um pé’

Conheça 5 doramas com Park Bo Gum, além de ‘Se a Vida te der Tangerinas’