Black Mirror volta em 2025 mais provocadora do que nunca com nova temporada sobre ética, tecnologia e humanidade

Black Mirror (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Arquivo de Televisão

Aclamada por seu olhar crítico sobre os rumos da tecnologia, Black Mirror retorna em 2025 com sua sétima temporada, prometendo manter a tradição de inquietar o público com histórias que beiram o real. Com seis novos episódios, a série de Charlie Brooker renova sua proposta original: refletir sobre os riscos e dilemas éticos embutidos na relação entre avanços tecnológicos e a natureza humana.

Para uma análise completa e provocativa sobre a nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão.

