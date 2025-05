“Congonhas: Tragédia Anunciada” revive o maior desastre aéreo do Brasil sob nova luz Nova série documental da Netflix revisita a tragédia de 2007 com depoimentos emocionantes, revelações técnicas e reflexões sobre os... Feed TV - Arquivo de Televisão|Do R7 02/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h20 ) twitter

Congonhas (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Arquivo de Televisão

Mais de uma década depois do acidente que parou o Brasil, a série “Congonhas: Tragédia Anunciada” chegou à Netflix e rapidamente se destacou entre os conteúdos mais assistidos da plataforma. Com direção de Angelo Defanti, o documentário em três episódios propõe uma análise profunda do desastre aéreo ocorrido em 17 de julho de 2007, quando um Airbus A320 da TAM, vindo de Porto Alegre, ultrapassou a pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e colidiu contra um prédio da própria companhia aérea, provocando 199 mortes.

Para uma análise completa e reflexiva sobre essa tragédia que marcou a aviação brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Televisão.

